وزير الحكم المحلي يفتتح مشاريع تطويرية بقيمة 4.3 مليون شيكل في رام الله والبيرة

رام الله - دنيا الوطنافتتح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، عدة مشاريع تطويرية في مجال الطرق الداخلية والرابطة بمحافظة رام الله والبيرة، بقيمة 4.3 مليون شيقل، وبتمويل من الوزارة وصندوق النقد العربي بإدارة البنك الاسلامي للتنمية- جدة.جاء ذلك خلال زيارة ميدانية اليوم الاربعاء، لعدة هيئات محلية شملت كلا من: سنجل، وجفنا، ودورا القرع، وكفر مالك، والمغير، رافقه خلالها الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية خالد اشتية، ومدير عام حكم محلي رام الله والبيرة عزام الحجوج، ونائب مدير المشاريع محمد القاضي.وأكد الصالح أن افتتاح مثل هذه المشاريع الحيوية يأتي في سياق التسهيل على المواطنين وتمكينهم من الوصول إلى أراضيهم وممتلكاتهم ومرافقهم العامة بسهولة وأمان، وتعزيز تواجدهم في أراضيهم حفاظا عليها، وتشجيعهم على استغلالها والاستفادة منها سواء عمرانيا أو زراعيا أو استثماريا وغيرها.وأضاف أن هذه المشاريع تأتي استكمالا لسلسلة من المشاريع التي نفذتها الوزارة في تلك الهيئات المحلية وغيرها في المحافظة ضمن مساعيها الرامية لتمكينها وتطوير قدراتها على تقديم افضل الخدمات للمواطنين وتحسين جودتها وضمان استمراريتها.