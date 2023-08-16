وزير الأشغال: سيتم إقرار نظام علاوة المهندسين العسكريين بأسرع وقت ممكن

رام الله - دنيا الوطنناقش وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، مع نائب مفوض المنظمات الشعبية في حركة فتح اللواء محمد منصور، الأمور المتعلقة بعلاوة المهندسين العسكريين، حيث أكد زيارة أنه سيتم إقرار نظام العلاوة للمهندسين العسكريين بأسرع وقت ممكن.كما أكد الطرفان، وفق بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، حرص القيادة على تحقيق مصالح العسكريين خاصة المهندسين منهم.وقال زيارة، إنه سيتم إنجاز نظام العلاوة بالسرعة القصوى، وذلك حسب ما هو معمول به في نظام جلسات الحكومة.كما نوّه إلى أن هذا النظام هو جزء من قرار مجلس الوزراء بخصوص علاوة المهندسين الذي تم في حينه استجابة لطلبات مجلس النقابة السابق برئاسة جلال الدبيك، وما يجري حاليا هو تنفيذ لهذه القرارات.وتقدم اللواء منصور بجزيل الشكر للوزير زيارة على جهوده المبذولة في هذا الإطار والحرص على حقوق فئة المهندسين العسكريين.