سلطة النقد ونقابة الصحفيين تختتمان دورة تدريبية في الخليل حول مهارات تغطية موضوعات مصرفية

رام الله - دنيا الوطناختتمت سلطة النقد وشبكة الصحفيين الاقتصاديين التابعة لنقابة الصحفيين اليوم، دورة تدريبية، عقدت بمقر غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، واستمرت مدة أربعة أيام، بمشاركة 15 صحفياً، حول مهارات وأساليب تغطية الموضوعات الخاصة بالجهاز المصرفي، واشتملت على تدريب نظري وعملي.وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة دورات تدريبية تنفيذاً لاتفاقية تعاون بين نقابة الصحفيين وسلطة النقد تهدف إلى رفع كفاءة الصحفيين في تغطية المواضيع المتعلقة بالشأن الاقتصادي وبخاصة المصرفي.وحاضر في الدورة كل من رئيس قسم المصارف الوافدة في سلطة النقد محمد حويطات، حول "المصارف وآلية عملها والتسهيلات والودائع والفوائد" وتطرق خلالها لمفاهيم ومصطلحات مصرفية، كما استعرض مدير دائرة الاستقرار المالي في سلطة النقد إياد زيتاوي، موضوع "التحول الرقمي في عمل القطاع المصرفي والتكنولوجيا المالية" وتطرق فيها إلى وسائل الدفع الإلكتروني ومستقبلها في فلسطين وتوجهات سلطة النقد في تعزيز أدوات الدفع الإلكتروني، وأهميتها في إحداث التنمية الاقتصادية.وتولى كل من الصحفيين أيهم أبو غوش، وأمجد التميمي، جانب التدريب العملي على كيفية توظيف المعلومات والبيانات المصرفية لإعداد مواد إعلامية تتناول القضايا التي تستحوذ على اهتمام الجمهور والمتعلقة بتطورات القطاع المصرفي.جدير بالذكر أن سلطة النقد ونقابة الصحفيين، تبذلان جهوداً مكثفة من أجل تنمية قدرات الصحفيين في المواضيع الاقتصادية والمصرفية، وتبسيط المعلومات وتسهيل وصولها للجمهور، الأمر الذي له انعكاسات إيجابية على زيادة الوعي المصرفي لدى الجمهور، وتعزيز الشمول المالي.وأشار عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الصحفي جهاد القواسمي إلى أهمية هذا التدريب في إكساب الصحفيين المهارات اللازمة لتمكين الصحفيين من تناول المواضيع الاقتصادية والمصرفية بحرفية ومهنية، مشيراً إلى حاجة السوق الإعلامي لهذا النوع المتخصص من الصحفيين، سيما في محافظة الخليل.وتم في الختام توزيع الشهادات على الصحفيين المشاركين في الدورة، ومن المقرر أن يتم عقد دورة مماثلة في قطاع غزة.