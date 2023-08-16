شؤون فلسطينية

التربية ورفاه تطلقان منتدى الرياضيات الـ 25

التربية ورفاه تطلقان منتدى الرياضيات الـ 25
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة التربية والتعليم والهيئة الفلسطينية للرياضيات "رفاه" بالشراكة مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم والمجلس الأعلى للإبداع والتميز، اليوم، فعاليات منتدى الرياضيات الـ 25؛ بعنوان أبحاث في الرياضيات المدرسية.
ويهدف المنتدى إلى تشجيع العاملين في قطاع التعليم في مجال الرياضيات وإثارة اهتمامهم بها، وتحسين اتجاهات المجتمع الفلسطيني نحو الرياضيات، عبر إبراز أهمية تطبيقاتها في الحياة.

كما تم خلال المنتدى عرض خمسة أبحاث في الرياضيات وهي الفائزة في مسابقة أبحاث في الرياضيات المدرسية الثالثة للعام 2022/2023، وقد تم توزيع الجوائز والشهادات في نهاية المنتدى على المشاركين والفائزين ولجنة التحكيم، بحضور عدد
من معلمي ومشرفي وممثلي المؤسسات التربوية من جميع أرجاء فلسطين، والتي من شأنها مساعدة أصحاب القرار في تنفيذ خطط تطوير الرياضيات في مؤسساتهم.

من الجدير بالذكر أن هذه المنتديات تعقد ضمن رؤية الوزارة واللجنة الوطنية ورسالة رفاه في نشر ثقافة الرياضيات، وثقافة البحث العلمي المرتبط بالرياضيات.

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