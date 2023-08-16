رسالة خطية من أمين التعاون الإسلامي إلى وزير الخارجية الإيراني

استقبل حسين أمير عبد اللهيان، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية، في مكتبه في وزارة الخارجية في طهرانالسفير طارق علي بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية - المبعوث الخاص للأمين العام لأفغانستان.



‏سلم المبعوث الخاص رسالة خطية من الأمين العام إلى معالي وزير خارجية إيران.



وفي رسالته، أعرب الأمين العام عن تقديره للمشاركة النشطة لإيران في أنشطة المنظمة واجتماعاتها، خاصة بعد إعادة فتح البعثةالدائمة الإيرانية لدى المنظمة.



سلط الأمين العام الضوء في رسالته على جهود المنظمة لدعم أفغانستان اتساقا مع قرارات مجلس وزراء الخارجية والحاجة إلى مواصلة الحوار لمواجهة التحديات المختلفة في أفغانستان.



من جهته، اعرب وزير الخارجية عن تقديره لجهود المنظمة المتعلقة بافغانستان في الإطار الإنساني والسياسي.



رام الله - دنيا الوطن