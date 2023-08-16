ورشة عمل حول التأمين على المشاريع الهندسية

رام الله - دنيا الوطننظمت شركة تمكين للتأمين بالتعاون مع اتحاد المقاولين الفلسطينيين ورشة عمل فنية حول التأمين على المشاريع الهندسية ومسؤولياتها، وذلك يوم الأربعاء الموافق 16/8/2023 في فندق الكرمل.تضمنت الورشة أربع جلسات عرض فنية تفاعلية حول تفاصيل حلول وخدمات تأمين المشاريع الهندسية، قدمها عدد من الفنيين المختصين في الشركة، حيث تضمنت الجلسة الأولى عرضاً حول نشأة تأمين المشاريع الهندسية وتطورها، بالإضافة إلىجلسات عرض تفاعلية حول تأمين أخطار المشاريع الهندسية وتأمين إصابات العمل وتأمين الآليات والمعدات الهندسية، تخلل الجلسات شرح تفصيلي حول التغطيات التأمينية والاستثناءات بالإضافة إلى طلبات ووثائق التأمين ذات العلاقة، وخصصتفقرة في كل جلسة تضمنت حوار ونقاش عام للإجابة على استفسارات منتسبي اتحاد المقاولين، والاطلاع على احتياجاتهم ومتطلباتهم التأمينية.بدوره، أكد محمد الريماوي مدير عام شركة تمكين للتأمين على أن عقد الورشة يأتي نتاجاً لعمق الشراكة الاستراتيجية مع اتحاد المقاولين الفلسطينيين، مشيراً إلى أهمية عقد الورشة التي تهدف إلى رفع الوعي التأميني لدى الشركاء من أعضاء الاتحاد والإجابة على كافة الاستفسارات ذات العلاقة،والتأكيد على أهمية تنفيذ الممارسات الفضلى في أعمالهم ومشاريعهم وحمايتهم من تحمل أية أعباء مالية نتيجة لأية حوادث عرضية مادية أو جسدية لا قدر الله، بما يعود بالنفع على أصحاب المشاريع والاقتصاد الوطني على وجه العموم.من جهته، عبر أحمد القاضي نقيب المقاولين الفلسطينيين عن تقديره لجهود شركة تمكين للتأمين في تنظيم الورشة التي تهدف إلى توحيد وتوجيه الجهود والخبرات المتنوعة نحو خلق بيئة تأمينية أكثر شمولاً وتنظيماً تتناسب مع قطاع المقاولات في فلسطين، بالإضافة إلى توفير قاعدة مشتركة من القوانين والمبادئ الراجحة في مجال التأمين، تسهم في توجيه الشركات والمؤسسات والمستهلكين نحو تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.وأضاف: "سنعمل سوياً على تحقيق هذا الهدف من خلال المشاركة في مناقشات بناءة وورش عمل تفاعلية".