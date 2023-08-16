شؤون فلسطينية

طالع قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة عقب إجتماعها الأسبوعي

طالع قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة عقب إجتماعها الأسبوعي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي رقم (236) اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وأشادت اللجنة بمشروع صفوة الحفاظ لسرد القران الكريم كاملا على جلسة واحدة الذي شارك فيه قرابة 1500 حافظ في نسخته الثانية، مثنية على جهود الجهات المنظمة لهذا الحدث القرآني الكبير وفي مقدمتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ودار القرآن الكريم والسنة والمؤسسات الشريكة.

وأكدت اللجنة أن تنظيم هذا الحدث وإخراجه بهذا الشكل يعكس صورة جميلة من صور جمال قطاع غزة واهتمامه بالقرآن حفظا وتلاوة وتدبر، موضحة أن حجم التغطية الإعلامية للحدث تشير إلى ما يمكن أن يضيفه قطاع غزة في مختلف أوجه النشاط الإنساني حال رفع الحصار المفروض عليه.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محضر اجتماع لجنة البنية التحتية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة صرف مبلغ مالي إسهاما في دعم مشروع صفوة الحفاظ، صرف مبلغ مالي لصالح هيئة المعابر والحدود، لتوسعة صالة المسافرين في صالة بيت حانون.

كما قررت اللجنة تكليف وزارة المالية بصرف قائمة من الطلبات المعتمدة للصرف من المستحقات لأغراض علاج الأورام.

وأعلنت الموافقة على مشروع إنشاء المقر الدائم للهيئة العامة للمعابر والحدود.

وتقرر تشكيل فريق حكومي لتعزيز تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي خلال فترات الطوارئ والأزمات.

كم تم اعتماد نظام ترخيص الشاليهات السياحية، وإحالته للمجلس التشريعي، واعتماد توصيات تقرير متابعة تنفيذ الخطة الحكومية للنصف الأول من العام 2023م.

وجرى المصادقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الأسرى وشؤون المحررين والهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، بغرض متابعة قضايا الأسرى قانونيا.

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