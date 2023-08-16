غنيم يطالب بدراسة الجوانب الفنية اللازمة لتحسين آلية تقديم الخدمة للمواطن



وأكد غنيم بداية على أهمية دراسة عملية التوزيع المائي وضمان تحقيق مبدأ العدالة والاستجابة للحالات الطارئة في ظل الوضع القائم وما نجم عن تخفيض الاحتلال لكميات المياه، كما اكد على ان سلطة المياه تعمل كل ما يلزم لتوفير المياه لجميع المواطنين.



وأوضح غنيم أن الانظمة المتعلقة بالتعرفة وانشاء مرافق المياه الإقليمية والتي تمت المصادقة عليها تهدف الى تنظيم العمل في قطاع المياه وتحديد الآليات التي تعمل عليها الهيئات المزودة للمياه في مختلف أرجاء الوطن، مشيرا الى اننا نعمل تحسين مستوى عمل الهيئات المحلية ومقدمي خدمة المياه للمحافظة على ديمومة الخدمة المقدمة على ان يتم في المقابل إيفاء هذه الجهات بالالتزامات المترتبة عليها ولا سيما المستحقات المترتبة عليها للحد من حجم المديونية المرتفع والذي يؤثر بشكل سلبي على العمل في هذا القطاع الهام.



وخلال اللقاء تم التوافق على تشكيل لجنة فنية من الطرفين لدراسة جميع الجوانب المتعلقة بحجم المديونية والتحصيل إضافة الى دراسة ووضع الخيارات الفنية الأكثر ملائمة لضمان توزيع المياه بين التجمعات المختلفة بعدالة.

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس سلطة المياه مازن غنيم اليوم الأربعاء، مجلس إدارة مصلحة مياه القدس والذي يتشكل من بلدية البيرة رئيسا وعضوية بلدية رام الله ، وكفر مالك وممثل عن الحكم المحلي لبحث أبرز المستجدات المتعلقة بالوضع المائي ضمن امتياز المصلحة لدراسة الحلول الفنية التي من الممكن العمل عليها على المستويين القريب والبعيد لتحسين الوضع المائي في منطقة الامتياز.