شؤون فلسطينية

اعتقالات وإخطارات بوقف بناء واستيلاء على معدّات بالضفة والقدس

اعتقالات وإخطارات بوقف بناء واستيلاء على معدّات بالضفة والقدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تواصلت اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة مساء اليوم الأربعاء. 

وأخطرت قوات الاحتلال بوقف البناء والعمل في منزل يعودُ للمواطن محمد العدرة ، وطريق ومنشآت شرق يطا جنوب مدينة الخليل، عقب اقتحامها منطقة الديرات.

وأجبر الاحتلال الأهالي على وقف العمل في بئر مياه وحفرة امتصاصية يعودان للمواطن أمجد أبو عرام، كما أخطرت مجلس قروي خلة المية بوقف العمل في أحد الطرق. 

واستولى الاحتلال على مركبة خاصة لأحد المواطنين يوجد بداخلها معدات عمل، أثناء عمله في مسجد كردلة بالأغوار الشمالية، كما استولى الاحتلال على جرافة كانت تعمل في منزلٍ قيد الإنشاء في الجهة الشرقية من بلدة قراوة بني حسّان.

 وشارك أهالي قرية صفا شمال غرب رام الله ومتضامنون في فعالية استصلاح أراضٍ زراعيةٍ هدد الاحتلال والمستوطنون بالاستيلاء عليه وتتعرض باستمرار لاعتداءات المستوطنين الذي أقاموا بؤرة استيطانية رعوية أزالها الشباب الثائر في وقتٍ لاحقٍ. 

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسين درسية بعد إجباره على إيقاف مركبته على  حاجز "عناب" العسكري، كما احتجزت عددًا من الشبان واستجوبتهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الطفلين محمد الشويكي 12 عامًا والطفل لؤي هداية 14 عامًا بعد أن داهمت منزليهما في حي الثورة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

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