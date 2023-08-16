شؤون فلسطينية

سفينة "حنظلة" تختتم المرحلة الأولى من الإبحار لكسر الحصار عن غزة

سفينة "حنظلة" تختتم المرحلة الأولى من الإبحار لكسر الحصار عن غزة
سفينة حنظلة
رام الله - دنيا الوطن
عادت سفينة كسر الحصار "حنظلة" التي ينظمها تحالف أسطول الحرية إلى العاصمة النرويجية أوسلو بعد انتهاء المرحلة الأولى من خطتها لكسر الحصار عن غزة.

وزارت "حنظلة" على مدار الشهرين الماضيين 12 ميناء في عدد من الدول الأوروبية حاملة العلم الفلسطيني ورسالة للعالم أجمع أنه آن الأوان لإنهاء جريمة الحصار المفروض ظلما على غزة منذ حوالي 16 عاما.

وخلال توقفها في كل هذه الموانئ تم تنظيم حملات للتوعية حول الحصار المفروض على قطاع غزة وحول تداعياته على الفلسطينيين عموما، مع التركيز على آثار الحصار الكارثية على أطفال غزة.

ورافق إبحار السفينة عبر الموانئ الأوروبية حملات إعلامية وضغط سياسي لإنهاء جريمة الحصار.

وبعودة "حنظلة" إلى موطنها النرويج تختتم المرحلة الأولى من خطتها لكسر الحصار.

وقال رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار والعضو المؤسس في تحالف أسطول الحرية زاهر بيراوي "سيقوم تحالف أسطول الحرية بتقييم هذه المرحلة والبدء بالإعداد للمرحلة اللاحقة التي من المتوقع أن تنتهي بالإبحار إلى غزة".

وأكد بيراوي أن هذه المرحلة من برنامج سفينة "حنظلة" تعتبر في غاية الأهمية لبناء حالة التضامن الدولي مع فلسطين وفي توجيه أنظار المجتمع الأوروبي والعالم إلى غزة المحاصرة وإلى معاناة الفلسطينيين بسبب هذا الحصار الظالم الممتد منذ ما يزيد عن 16 سنة والذي يعتبر مخالفا للقوانين الدولية ويشكل انتهاكا للحقوق الأساسية للفلسطينيين وخاصة حقهم في التنقل من وإلى وطنهم بحرية.

وكانت الحملة الجديدة لكسر الحصار البحري عن غزة التي تتمثل بسفينة "حنظلة" تم تدشينها في إبريل الماضي بمدينة "بيرغين" النرويجية استجابة لنداء مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة، التي طالبت أحرار العالم والنشطاء والمتضامنين الدوليين عدم السكوت على جريمة الحصار وبذل الجهود اللازمة لكسره.

أخبار ذات صلة

غنيم يطالب بدراسة الجوانب الفنية اللازمة لتحسين آلية تقديم الخدمة للمواطن

غنيم يطالب بدراسة الجوانب الفنية اللازمة لتحسين آلية تقديم الخدمة للمواطن

أريحا: وفاة شاب والنيابة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية

أريحا: وفاة شاب والنيابة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية

الإحصاء: العمالة غير المنظمة تشكل أكثر من نصف إجمالي العاملين في فلسطين

الإحصاء: العمالة غير المنظمة تشكل أكثر من نصف إجمالي العاملين في فلسطين

اعتقالات وإخطارات بوقف بناء واستيلاء على معدّات بالضفة والقدس

اعتقالات وإخطارات بوقف بناء واستيلاء على معدّات بالضفة والقدس

سفينة &quot;حنظلة&quot; تختتم المرحلة الأولى من الإبحار لكسر الحصار عن غزة

سفينة "حنظلة" تختتم المرحلة الأولى من الإبحار لكسر الحصار عن غزة

الثقافة: انطلاق معرض فلسطين الدولي للكتاب في 7 سبتمبر المقبل

الثقافة: انطلاق معرض فلسطين الدولي للكتاب في 7 سبتمبر المقبل

أريحا والأغوار: الشرطة والنيابة العامة تباشران التحقيقات بواقعة وفاة مواطن

أريحا والأغوار: الشرطة والنيابة العامة تباشران التحقيقات بواقعة وفاة مواطن

مركز الميزان يطالب الحكومة صرف مخصصات الفقراء بمواعيد ثابتة وتعويضهم عن الدفعات المستقطعة

مركز الميزان يطالب الحكومة صرف مخصصات الفقراء بمواعيد ثابتة وتعويضهم عن الدفعات المستقطعة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غنيم يطالب بدراسة الجوانب الفنية اللازمة لتحسين آلية تقديم الخدمة للمواطن

غنيم يطالب بدراسة الجوانب الفنية اللازمة لتحسين آلية تقديم الخدمة للمواطن

أريحا: وفاة شاب والنيابة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية

أريحا: وفاة شاب والنيابة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية

الإحصاء: العمالة غير المنظمة تشكل أكثر من نصف إجمالي العاملين في فلسطين

الإحصاء: العمالة غير المنظمة تشكل أكثر من نصف إجمالي العاملين في فلسطين

اعتقالات وإخطارات بوقف بناء واستيلاء على معدّات بالضفة والقدس

اعتقالات وإخطارات بوقف بناء واستيلاء على معدّات بالضفة والقدس

سفينة &quot;حنظلة&quot; تختتم المرحلة الأولى من الإبحار لكسر الحصار عن غزة

سفينة "حنظلة" تختتم المرحلة الأولى من الإبحار لكسر الحصار عن غزة

الثقافة: انطلاق معرض فلسطين الدولي للكتاب في 7 سبتمبر المقبل

الثقافة: انطلاق معرض فلسطين الدولي للكتاب في 7 سبتمبر المقبل

مجموعة الاتصالات الفلسطينية تُعلن عن النتائج المالية الموحدة للنصف الأول للعام 2023

مجموعة الاتصالات الفلسطينية تُعلن عن النتائج المالية الموحدة للنصف الأول للعام 2023

الضمير:المحاكم العسكرية ما زالت مستمرة بإصدار أحكام بالإعدام رغم انضمام فلسطين للبروتوكول الاختياري الثاني

الضمير:المحاكم العسكرية ما زالت مستمرة بإصدار أحكام بالإعدام رغم انضمام فلسطين للبروتوكول الاختياري الثاني

منوعات

جورجينا تشعل مواقع التواصل بصور رفقة رونالدو داخل أفخم سينما بالعالم

جورجينا تشعل مواقع التواصل بصور رفقة رونالدو داخل أفخم سينما بالعالم

شاب ينشر صورة برفقة إيمان العاصي والأخيرة توضّح علاقتها به

شاب ينشر صورة برفقة إيمان العاصي والأخيرة توضّح علاقتها به

تفاصيل تعرّض فنانة خليجية شهيرة للنصب والاحتيال

تفاصيل تعرّض فنانة خليجية شهيرة للنصب والاحتيال

هاشتاغ (أوقفوا فيلم باربي) يتصدّر الترند في الجزائر

هاشتاغ (أوقفوا فيلم باربي) يتصدّر الترند في الجزائر

إيمي سمير غانم تشارك جمهورها بمقاطع فيديو مضحكة عبر تيك توك

إيمي سمير غانم تشارك جمهورها بمقاطع فيديو مضحكة عبر تيك توك

شاهد: سيرين عبد النور بأنوثة طاغية خلال حفل عشاء في بيروت

شاهد: سيرين عبد النور بأنوثة طاغية خلال حفل عشاء في بيروت

كيف ردّت هنا الزاهد على أنباء انفصالها عن زوجها أحمد فهمي؟

كيف ردّت هنا الزاهد على أنباء انفصالها عن زوجها أحمد فهمي؟

نجم ذا فويس كيدز أمير عموري ينشر صوراً جديدة لمولودته

نجم ذا فويس كيدز أمير عموري ينشر صوراً جديدة لمولودته

حلا شيحة توجّه رسالة مؤثرة لأبنائها متجاهلة تعليقات الجمهور الحادّة

حلا شيحة توجّه رسالة مؤثرة لأبنائها متجاهلة تعليقات الجمهور الحادّة

هل انفصلت نانسي عجرم عن زوجها الدكتور فادي الهاشم؟

هل انفصلت نانسي عجرم عن زوجها الدكتور فادي الهاشم؟

عربي

السودان: مبادرة جديدة بهدف التوصل لوقف إطلاق النار

السودان: مبادرة جديدة بهدف التوصل لوقف إطلاق النار

ليبيا: إعلان وقف إطلاق النار بطرابلس بعد اشتباكات خلفت 27 قتيلاً

ليبيا: إعلان وقف إطلاق النار بطرابلس بعد اشتباكات خلفت 27 قتيلاً

الأردن: إخماد حريق في مستودعين لشركة العقبة اللوجستية

الأردن: إخماد حريق في مستودعين لشركة العقبة اللوجستية

التعاون الاسلامي تُدين استمرار جرائم الاحتلال وتدعو لمحاسبته

التعاون الاسلامي تُدين استمرار جرائم الاحتلال وتدعو لمحاسبته