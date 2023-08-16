الثقافة: انطلاق معرض فلسطين الدولي للكتاب في 7 سبتمبر المقبل

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الثقافة، أن معرض فلسطين الدولي للكتاب في نسخته الثالثة عشرة، سينطلق في 7 ولغاية 17 أيلول/ سبتمبر المقبل، في أرض المكتبة الوطنية، ببلدة سردا شمال رام الله.وقالت الوزارة خلال لقاء تشاوري، عُقد في مقرها، بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من الصحفيين ووكالات الأنباء والصحف الفلسطينية والمواقع ومحطات التلفزة، إن المعرض سيتضمن ثلاثة فضاءات، هي: الناشرون، والأطفال، والفعاليات الثقافية، مضيفة أنه من المقرر أن تشارك 400 دار نشر في النسخة الحالية من المعرض.