شؤون فلسطينية

الرئاسة الفلسطينية: العبث الإسرائيلي بالأمن والاستقرار سيدمر كل شيء

الرئاسة الفلسطينية: العبث الإسرائيلي بالأمن والاستقرار سيدمر كل شيء
المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي العبث بالأمن والاستقرار ستؤدي إلى تفجر الأوضاع، وخروج الأمور عن السيطرة، الأمر الذي تتحمل مسؤوليته وحدها.

وأضاف في تصريح نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن هذه الحكومة اليمينية المتطرفة مستمرة في سياساتها الهادفة إلى جر المنطقة إلى مربع العنف والتوتر، عبر الاستمرار في سياسة اجتياح المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، التي كان آخرها مدينتا أريحا ونابلس، الأمر الذي أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة العشرات، وتدمير منازل وممتلكات للمواطنين.

وقال أبو ردينة، إن الإدارة الأميركية تعلم جيداً أن الاستمرار في هذه السياسة الإسرائيلية من قتل واجتياح واقتحام للمسجد الأقصى المبارك، واستيطان وغيرها من الإجراءات أحادية الجانب، كفيل بتفجير الأوضاع وعدم السيطرة عليها، لذلك عليها أن تتدخل وفوراً لوقف هذا الجنون الإسرائيلي الساعي إلى تدمير كل شيء.

وأضاف، طريق السلام واضح يتمثل في الانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة، وإلا فأن البديل هو المزيد من العنف والتصعيد الذي  لا يمكن للمنطقة والعالم تحمل نتائجه الكارثية.

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