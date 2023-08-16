أميركا تسجل ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات بمتحور كورونا (EG.5)

رام الله - دنيا الوطنشَهِدت مشافي الولايات المتحدة ارتفاعاً حاداً في عدد المرضى المصابين بالمتحور الجديد (EG.5) من فيروس (كورونا)، حيث أصيب أكثر من 10000 شخص في الأسبوع الأول من شهر آب/ أغسطس الجاري، حسب مركز السيطرة والوقاية على الأمراض الأمريكي.وتتزايد عدد الإصابات بشكل مضطرد في الأسابيع الأخيرة، وقد كانت قد قلت نسبة الإصابة بعد موجة الشتاء الأخيرة، ولحسن الحظ فإن نسبة الوفيات لم تسجل ارتفاعاً ملحوظا، ومع ذلك فإن خبراء يدعون إلى الحذر وأخذ الحيطة.ويدعى المتحور (EG.5) بـ(إيريس)، وقد انتشر عالمياً، وتشكل أعداد الإصابات في الولايات المتحدة وحدها ما نسبته 17% من الإصابات العالمية. وفق موقع (US News).وتحذر منظمة الصحة العالمية من أن المتحور الجديد سيكون قادراً على الانتشار بشكل أكبر وأوسع من متحوريه السابقين، وقد يكون مقاوماً للقاحات الحالية.