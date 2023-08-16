مجموعة الاتصالات الفلسطينية تُعلن عن النتائج المالية الموحدة للنصف الأول للعام 2023

رام الله - دنيا الوطنحققت مجموعة الاتصالات الفلسطينية، نمواً في صافي الربح من قطاع الاتصالات بنسبة 5% خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث أظهرت البيانات المالية المفصح عنها أن صافي الربح للنصف الأول من عام 2023 بلغ 26.1 مليون دينار أردني من العمليات المستمرة (قطاع الاتصالات) مقارنة مع 24.9 مليون دينار أردني لنفس الفترة من العام السابق. في حين بلغ الربح من العمليات المستمرة وغير المستمرة (قطاع الاتصالات ونتائج أعمال شركة أركان العقارية) خلال النصف الأول من العام 2022 مبلغ 33,0 مليون دينار والتي شملت مبلغ 8,8 مليون دينار أردني يعود إلى نتائج أعمال شركة أركان العقارية لفترة الستة أشهر الأولى من العام 2022 التي تم فصل أصولها عن شركة الاتصالات الفلسطينية.وفي خطوة استراتيجية لتعزيز دور المجموعة الريادي في تمكين قطاع الاتصالات في فلسطين، فقد نجحت بدمج ورقمنة العمليات التشغيلية الموحدة للشركات كخطوة أولى، وتواصل العمل لاستكمال توحيدها في المستقبل القريب. بالإضافة إلى تطوير خدمات الاتصالات عبر استثمارها المستمر بتمديد شبكة الألياف الضوئية المنزلية. كما وأنهت الشركة المرحلة الثانية من توسعة مركز البيانات، وأكدت على استمرار سعيها في تأمين حق الفلسطينيين بالحصول على خدمات الجيل الرابع والخامس مما سيشكل تحول استراتيجي في مسار تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.ويشار إلى أن شركة الاتصالات الفلسطينية (الشركة الأم لشركات مجموعة الاتصالات) تأسست في العام 1995 كشركة مساهمة عامة، تربط فلسطين بشبكة متطورة في مجال الاتصالات الخلوية والثابتة ومجال حلول تكنولوجيا المعلومات التي تستهدف جميع القطاعات.