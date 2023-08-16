شؤون فلسطينية

أول تعليق من فتح على تدمير الاحتلال إحدى مقراتها في بلاطة

أول تعليق من فتح على تدمير الاحتلال إحدى مقراتها في بلاطة
تفجير مقر حركة فتح في بلاطة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم الأربعاء، بأن تدمير مقر الحركة في مخيم بلاطة في محافظة نابلس يأتي ضمن حملات العدوان المتواصل التي تنهجها حكومة اليمين والإرهاب بحق شعبنا ومنها هدم بيوت المناضلين والشهداء والمدافعين عن شعبهم وحقهم وحريتهم ومنها مقر تنظيم حركة فتح.

وأضاف المتحدث باسم الحركة - مفوضية التعبئة والتنظيم، عبد الفتاح دولة، أن استهداف مقر الحركة هو استهداف لنهجها النضالي ولأبنائها ومناضليها وابطالها الذين يسارعون إلى رد اي عدوان يستهدف أبناء شعبهم ومدنهم ومخيماتهم وقراهم، ومقراتنا ليست أغلى من دماء أبناء شعبنا ولن يزيدنا هذا إلا مزيدا من الصمود والإصرار والتمسك بحقوق شعبنا في ممارسة كل أشكال النضال لنيل حريتهم.

وشدد على أن "هذا الاستهداف البشع لشعبنا ومقرات حركتنا ليس الأول وندرك انه لن يكون الأخير في ظل استمرار الاحتلال وجرائمة، وفي ظل المواجهة المفتوحة مع هذا الاحتلال المجرم والتي لن تتخل فيها فتح عن دورها النضالي وقيادة المشروع الوطني حتى الحرية والدولة ودحر الاحتلال".

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