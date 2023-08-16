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وزير لبناني يُعلن وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك "الرقم 9"

وزير لبناني يُعلن وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك "الرقم 9"
لبنان يعلن وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك الرقم 9
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الأشغال اللبناني، علي حمية اليوم الأربعاء، وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك "الرقم 9"، والتي وصلت إلى نقطة الحفر المحددة لها.

جاء ذلك بعد نحو عشرة أشهر من إعلان إسرائيل ولبنان عن اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، والذي ناقش ملف التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، وذلك برعاية أميركية.

وكان لبنان وقّع في شباط/فبراير 2018، عقداً مع ائتلاف شركات نفطية بقيادة "توتال إنرجيز" يضمّ كلّاً من "إيني" الإيطالية و"نوفاتيك" الروسية، التي انسحبت في ما بعد، للتنقيب عن النفط والغاز في مياهه الإقليمية.

ولم يذكر حمية أي تفاصيل بشأن موعد الحفر الفعلي في منطقة الامتياز.

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