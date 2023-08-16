غزة: الأوقاف تشرع بعقد اختبارات حفظة القرآن الكريم لعام 2023

رام الله - دنيا الوطنشرعت الإدارة العامة للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، بعقد اختبارات حفظة كتاب الله لعام 2023م على مستوى قطاع غزة، بمشاركة 822 حافظًا وحافظة من مختلف المحافظات.بدوره أوضح مدير عام القرآن الكريم، د. محمد كمال سالم، أن مديريات الأوقاف الخمس تعقد الاختبارات في آن واحد، ومن المقرر أن تستمر مدة أسبوعين، منوهًا بأن الطلبة المتقدمين يدخلون اختبارات حفظ كتاب الله كاملًا لأول مرة، داعيًا الله عز وجل أن ينفع بهم وبحفظم الإسلام والمسلمين.من جهته أكد مدير التحفيظ أ. حمد النجار أن هذه الاختبارات تأتي بعد عام من الجد والاجتهاد من قبل جميع طواقم التحفيظ إخوة وأخوات في المديريات، راجيًا من المولى أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم.