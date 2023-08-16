شؤون فلسطينية

الخارجية: الفشل الدولي في وقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب يكذب الحرص على حل الدولتين

الخارجية: الفشل الدولي في وقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب يكذب الحرص على حل الدولتين
مستوطنون - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
تُدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات انتهاكات قوات الإحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها الاقتحام الهمجي الذي ارتكبته قوات الإحتلال لمدينة نابلس بحجة تسهيل اقتحام عشرات المستوطنين للمنطقة الشرقية في نابلس، وكذلك الإعتداء الوحشي والتفجيرات التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم بلاطة، والتي كانت حصيلتها وقوع عشرات الإصابات في صفوف المواطنين وصفت إحداها بالخطيرة، بما في ذلك اقدام مستوطنين على هدم غرفة سكنية في مسافر يطا ومهاجمة مركبات المواطنين قرب يعبد وتدمير الاحتلال لمتنزه في بلدة قراوة بني حسان وغيرها. 

وتنظر الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بخطورة بالغة للتصعيد الحاصل في اعتداءات ميليشيات المستوطنين وهجماتها المتواصلة على البلدات الفلسطينية التي بدأت تأخذ طابعاً منظماً، وتتبع أساليب عدوانية أكثر عنفاً عبر تكرار عمليات اطلاقهم للرصاص الحي على المواطنين واشعال المزيد من الحرائق، بشكل بات يهدد بتفجير ساحة الصراع. 

وتؤكد وزارة الخارجية أن شعبنا يواجه غطرسة وعنجهية قوات الاحتلال، ويتعرض لأبشع أشكال الاضطهاد والعدوان والإرهاب على أيدي ميليشيات المستوطنين المسلحة المدعومة من دولة الاحتلال، فيما يشبه الجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد شعبنا قبل عام 1948.

وتحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن وجود تلك الميليشيات وارهابها وجرائمها، وتطالب المجتمع الدولي ضرورة الاهتمام وإدراك خطورة تلك الميليشيات وممارسة أوسع ضغط على الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة لاجبارها على وقف جميع إجراءاتها احادية الجانب غير القانونية، ولجم ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية وتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها، كما تطالب الوزارة الدول كافة والأمم المتحدة بوضع منظمات الإرهاب اليهودي وعناصرها العاملة في الضفة الغربية المحتلة على قوائم الإرهاب وملاحقتهم قانونياً.

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