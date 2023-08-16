شؤون فلسطينية

نادي الأسير: نسعى لخلق منهجية جديدة لفضح الجرائم بحق أسرانا

نادي الأسير: نسعى لخلق منهجية جديدة لفضح الجرائم بحق أسرانا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس، إن تسارع الأحداث داخل السجون والمعتقلات، وسياسة التنكيل والاستفزاز التي تنفذها ادارة السجون الاسرائيلية، وما يترتب عليها من انتهاكات وعقوبات، يدفعنا الى التفكير الجدي للبحث عن منهجية جديدة لفضح جرائم الاحتلال بحق أسرانا وأسيراتنا، والعمل على انتزاع حقوقهم المصادرة بشتى الوسائل والطرق".

وأوضح فارس في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الإحصائيات المتحركة لأعداد الأسرى والأسيرات، وقصصهم الحياتية والصحية، وما يحاط بهم من ظروف ومخاطر، يفرض علينا العمل المكثف كمؤسسات وفعاليات وفصائل وطنية واسلامية،  نحو الاستفادة من التجارب الطويلة والعظيمة للحركة الأسيرة والأسرى المحررين، والتنور بأفكارهم وآرائهم، التي قد تكون أساساً لعمل وطني مختلف، قادراً على إعطائنا انطلاقة نحو مساحات جديدة من الدعم والمساندة لهذه القضية العادلة.

وأشار فارس الى أن المراهقة والتصرفات الصبيانية التي يقوم بها ما يسمى بوزير الأمن القومي الاسرائيلي ايتمار بن غفير، ومن خلفه المتطرفين الفاشيين الذين تتشكل منهم منظومة الاحتلال، يعكس دنائة وهشاشة هذا الكيان، الذي وضعت حكومته الحالية ذات الطابع اليميني كل امكانياتها للانتقام من أسرانا واسيراتنا العزل.

وأضاف فارس أن "زيارة المدعو بن غفير قبل يومين الى سجن "النقب"، ومحاولته الفاشلة في استفزاز وابتزاز الأسرى، تؤكد قطعياً على أن الفراغ القائم في دولة الكيان، والذي أدى الى فوضى شبه دائمة في الشارع الاسرائيلي، لا يمكن الهروب منه الا بتنفيذ المزيد من الهجمات على مناضلينا الصامدين والصابرين، وأن هذا المتطرف يلامس في ذلك طوق النجاة لعدم قدرته على تقديم شيء لمنتخبيه وأنصاره".

وشدد فارس على أنه حان الوقت لكي يلفظ العالم دولة العصابات الاسرائيلية، وأن ينصف الشعب الفلسطيني بتخليصهِ من الاحتلال، وأن يوقف القتل والاعدام اليومي، وأن ينهي معاناة أسراه وأسيراته ويمنع التفرد بهم.

وأكد على أن المرحلة القادمة ستشهد شكلاً جديداً في المواجهة داخل السجون وخارجها، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع.

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