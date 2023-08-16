الخليل: القبض على مطلوبين خطيرين مشتبه بارتكابهم جرائم قتل وإطلاق نار وسطو مسلح





وتابع: "من بين الذين ألقي القبض عليهم داخل المنزل، أحد الهاربين من مركز توقيف الخليل قبل خمسة شهور ومتهم بجرائم قتل".

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، اليوم الأربعاء، إن الشرطة والأجهزة الأمنية سيطرت على المبنى الذي تحصن فيه مطلوبون للعدالة في بلدة بني نعيم شرق الخليل، وألقت القبض عليهن.وأكد ارزيقات في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن المطلوبين خطيرون مشتبه بارتكابهم جرائم قتل وإطلاق نار وسطو مسلح وجرائم أخرى وسيتم التعامل معهم وفقاً للقانون.