حماس تُعلق على تخصيص الاحتلال مبالغ مالية كبيرة لدعم الاستيطان بالضفة

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن "مواصلة حكومة الاحتلال الفاشية المتطرفة لنشاطاتها الاستيطانية التوسّعية على أرض فلسطين، والتي كان آخرها تخصيص الوزير المجرم سموتريتش لمبلغ 700 مليون شيكل لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة ودعم ما يسمى البؤر الاستيطانية العشوائية، والإقرار بتوسيع بؤرتين استيطانيتين جنوب الخليل تمهيداً لشرعنتهما؛ هو جزء من الحرب المفتوحة على شعبنا ووجوده".واعتبرت الحركة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اليوم الأربعاء، أن "التوسع الاستيطاني تحدٍ صارخ للقانون الدولي، يستدعي تدخلاً فاعلاً من المجتمع الدولي لوقف تلك الجرائم والانتهاكات المستمرة".وتابعت (حماس): "إننا وشعبنا صامدون على هذه الأرض، أرض الآباء والأجداد، وسنقاوم الاحتلال ومستوطنيه بكل الوسائل، ولن يكون لهم مقام أو شرعية على أرضنا مهما بلغت التضحيات وطال الزمن".