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غزة: نقابة الموظفين تعلن موعد صرف الرواتب

غزة: نقابة الموظفين تعلن موعد صرف الرواتب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت نقابة الموظفين بغزة، الأربعاء، أن صرف رواتب الموظفين المتقاعدين سيكون غداً الخميس، فيما سيتم صرف رواتب الموظفين العموميين يوم الأحد المقبل، بنفس نسبة الصرف.

وقالت النقابة في بيان صحفي، إن مجلس إدارة نقابة الموظفين في القطاع العام ناقش العديد من القضايا التي تخص الموظفين مع عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي، اليوم، بمكتبه في غزة.

وأضافت: "تطرق النقاش إلى قضايا متنوعة من أبرزها قضية انتقال موظفي الفئة الثالثة الى الفئة الثانية، وقدمت النقابة شكرها للجنة متابعة العمل الحكومي التي بدأت خطوات عملية لمعالجة هذا الملف، واستعرضت بعض الاشكاليات ذات العلاقة بالموضوع، ووعد رئيس متابعة العمل الحكومي بدراسة كافة الإشكاليات التي أشارت إليها النقابة".

وتابعت: "كما تم التطرق لموضوع انتقال الفئة الرابعة والخامسة وقد تم التوافق على بدء دراسة الملف بعد الانتهاء من معالجة ملف الفئة الثالثة".

وأكد رئيس متابعة العمل الحكومي أن المؤسسات الحكومية لن تتوانى عن حلَّ جميع الملفات والقضايا العالقة التي تخص الموظفين، وتحسين وضعهم الوظيفي تدريجيًّا وفق الإمكانات المتاحة وبما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكر الدعليس أنه "يتم دراسة اطلاق رزمة كبيرة من التسهيلات الخاصة بالموظفين وعموم المواطنين، والتي سيعلن عنها قريبا، وتشمل توسعة الاستفادة من المستحقات لصالح خدمات بلدية وحكومية".

وفي سياق آخر، أكدت النقابة على مطلبها السابق بضرورة زيادة إجازة الأمومة من 70 إلى 90 يومًا ، ووعد الدعليس بالتعاطي مع هذا الموضوع بايجابية، والسعي لتنفيذه في القريب العاجل بعد استكمال الدراسة عبر اللجان الحكومية المختصة.

وطالبت النقابة بسرعة صرف الراتب قبل بدء العام الدراسي وتم التوافق على صرف رواتب الموظفين المتقاعدين غداً الخميس 17 آب/ أغسطس وصرف رواتب الموظفين العموميين يوم الأحد الموافق 20 أغسطس، بنفس نسبة الصرف في ظل سعي وزارة المالية الدائم لصرف الراتب بانتظام.

كما وعد الدعليس بدعم وتعزيز صندوق الموظف وصندوق التكافل الذي سيبدأ بتقديم خدماته للموظفين في الأيام القريبة القادمة.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة اللقاءات التي تهدف لدراسة ومعالجة الإشكاليات العالقة، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق.

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