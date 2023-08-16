عاجل

  • المالية بغزة:صرف رواتب المتقاعدين عن شهر تموز/ يوليو غداً الخميس في كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج

  • المالية بغزة:صرف رواتب المتقاعدين عن شهر تموز/ يوليو غداً الخميس في كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج

دولي

هاواي: حصيلة ضحايا الحرائق تتجاوز الـ100 والبحث ما زال متواصلاً

هاواي: حصيلة ضحايا الحرائق تتجاوز الـ100 والبحث ما زال متواصلاً
منازل محترقة في لاهاينا في جزيرة هاواي
رام الله - دنيا الوطن
تجاوزت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي دمرت بلدة "ماوي" التاريخية في ولاية (هاواي) بالولايات المتحدة الأميركية، 100 قتيل.

ويُعد الحريق أكثر حرائق الغابات فتكاً بالولايات المتحدة منذ أكثر من قرن، وتخشى السلطات الأميركية من ارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير، وقد حذّرت من أنه قد يتضاعف، حيث لا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين.

وتأتي حرائق ماوي عقب ظواهر مناخية قصوى أخرى في أميركا الشمالية هذا الصيف، حيث لا تزال حرائق غابات مستعرة في أنحاء كندا، وفق (فرانس 24).

ووفقاً للسلطات الفيدرالية، ستستغرق إعادة الإعمار وقتا طويلاً، وتُقدّر كلفتها بحوالي 5.52 مليار دولار.


أخبار ذات صلة

هاواي: حصيلة ضحايا الحرائق تتجاوز الـ100 والبحث ما زال متواصلاً

هاواي: حصيلة ضحايا الحرائق تتجاوز الـ100 والبحث ما زال متواصلاً

بثلاث مسيرات.. روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني

بثلاث مسيرات.. روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني

إعلام إسرائيلي: أعضاء لجنة في كنيست سيطالبون بالحصول على بيانات دقيقة عن كفاءة الجيش

إعلام إسرائيلي: أعضاء لجنة في كنيست سيطالبون بالحصول على بيانات دقيقة عن كفاءة الجيش

أنتوني بلينكن: الأموال الإيرانية المفرج عنها ستُستخدم لأغراض إنسانية

أنتوني بلينكن: الأموال الإيرانية المفرج عنها ستُستخدم لأغراض إنسانية

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يحاول تجميد التعديلات القضائية لفترة طويلة

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يحاول تجميد التعديلات القضائية لفترة طويلة

وزير الدفاع الروسي: القوات العسكرية الأوكرانية بدأت في الانهيار والتلاشي

وزير الدفاع الروسي: القوات العسكرية الأوكرانية بدأت في الانهيار والتلاشي

ليبرمان: نتنياهو منع عملية عسكرية فورية ضد حزب الله

ليبرمان: نتنياهو منع عملية عسكرية فورية ضد حزب الله

عام 2023.. الأشد حرارة على الإطلاق

عام 2023.. الأشد حرارة على الإطلاق

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المرور بغزة: 11 إصابة في 12 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

المرور بغزة: 11 إصابة في 12 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

طالع: أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأربعاء

طالع: أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأربعاء

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم السبت

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم السبت

قوات الاحتلال تصيب شاباً بالرصاص وتعتقله جنوب نابلس

قوات الاحتلال تصيب شاباً بالرصاص وتعتقله جنوب نابلس

إصابات في مواجهات بين الشبان والاحتلال خلال اقتحامه مدينة نابلس

إصابات في مواجهات بين الشبان والاحتلال خلال اقتحامه مدينة نابلس

فتح: لا نريد تكرار تجربة انتخابات 2016 التي أفشلتها محاكم حماس

فتح: لا نريد تكرار تجربة انتخابات 2016 التي أفشلتها محاكم حماس

طالع: كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

منوعات

شاهد: سيرين عبد النور بأنوثة طاغية خلال حفل عشاء في بيروت

شاهد: سيرين عبد النور بأنوثة طاغية خلال حفل عشاء في بيروت

كيف ردّت هنا الزاهد على أنباء انفصالها عن زوجها أحمد فهمي؟

كيف ردّت هنا الزاهد على أنباء انفصالها عن زوجها أحمد فهمي؟

نجم ذا فويس كيدز أمير عموري ينشر صوراً جديدة لمولودته

نجم ذا فويس كيدز أمير عموري ينشر صوراً جديدة لمولودته

حلا شيحة توجّه رسالة مؤثرة لأبنائها متجاهلة تعليقات الجمهور الحادّة

حلا شيحة توجّه رسالة مؤثرة لأبنائها متجاهلة تعليقات الجمهور الحادّة

هل انفصلت نانسي عجرم عن زوجها الدكتور فادي الهاشم؟

هل انفصلت نانسي عجرم عن زوجها الدكتور فادي الهاشم؟

بسعر فلكي.. هيفاء وهبي تخطف أنظار جمهورها بحقيبة وملابس جذابة

بسعر فلكي.. هيفاء وهبي تخطف أنظار جمهورها بحقيبة وملابس جذابة

بالصور: إطلالة صادمة لمايان السيد تشعل السوشيال ميديا

بالصور: إطلالة صادمة لمايان السيد تشعل السوشيال ميديا

شاهد: نسرين طافش تتصدر الترند بإطلالة جريئة أمام حمام السباحة

شاهد: نسرين طافش تتصدر الترند بإطلالة جريئة أمام حمام السباحة

الكشف عن موعد وأسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في الرياض

الكشف عن موعد وأسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في الرياض

بالفيديو: والدة صابر الرباعي حديث الجمهور بعد فعلها المفاجئ في مهرجان قرطاج

بالفيديو: والدة صابر الرباعي حديث الجمهور بعد فعلها المفاجئ في مهرجان قرطاج

عربي

السودان: مبادرة جديدة بهدف التوصل لوقف إطلاق النار

السودان: مبادرة جديدة بهدف التوصل لوقف إطلاق النار

الأردن: إخماد حريق في مستودعين لشركة العقبة اللوجستية

الأردن: إخماد حريق في مستودعين لشركة العقبة اللوجستية

التعاون الاسلامي تُدين استمرار جرائم الاحتلال وتدعو لمحاسبته

التعاون الاسلامي تُدين استمرار جرائم الاحتلال وتدعو لمحاسبته

العاهل الأردني: انتخابات برلمانية بمشاركة حزبية واسعة العام المقبل

العاهل الأردني: انتخابات برلمانية بمشاركة حزبية واسعة العام المقبل