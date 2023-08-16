هاواي: حصيلة ضحايا الحرائق تتجاوز الـ100 والبحث ما زال متواصلاً



ويُعد الحريق أكثر حرائق الغابات فتكاً بالولايات المتحدة منذ أكثر من قرن، وتخشى السلطات الأميركية من ارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير، وقد حذّرت من أنه قد يتضاعف، حيث لا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين.



وتأتي حرائق ماوي عقب ظواهر مناخية قصوى أخرى في أميركا الشمالية هذا الصيف، حيث لا تزال حرائق غابات مستعرة في أنحاء كندا، وفق (فرانس 24).



ووفقاً للسلطات الفيدرالية، ستستغرق إعادة الإعمار وقتا طويلاً، وتُقدّر كلفتها بحوالي 5.52 مليار دولار.







رام الله - دنيا الوطنتجاوزت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي دمرت بلدة "ماوي" التاريخية في ولاية (هاواي) بالولايات المتحدة الأميركية، 100 قتيل.