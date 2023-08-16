بثلاث مسيرات.. روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني





ويعد هذا الهجوم الذي وقع فوق منطقة "كالوغا"، الأحدث من هذا النوع، الذي يستهدف مناطق مجاورة للعاصمة.



وأوضحت وزارة الدفاع الروسية عبر (تليغرام) أنها أحبطت قرابة الساعة الخامسة فجرا (02,00 بتوقيت غرينتش) محاولة هجوم أوكراني عبر "ثلاث مركبات جوية من دون طيّار في منطقة كالوغا".



وأكدت أن "كل المسيّرات تم رصدها وتدميرها في الوقت اللازم عبر أنظمة الدفاع الجوي"، مشيرة إلى أن الحادث لم يؤد إلى سقوط قتلى أو جرحى، وفق ما نقل (سكاي نيوز) عربية.



وأكد الحاكم المحلي، فلاديسلاف شابشا عبر (تليغرام)، أن المسيّرات تم إسقاطها "في جنوب منطقة" كالوغا الواقعة على مسافة نحو 200 كلم جنوب غرب موسكو.



وتزايدت في الأسابيع الماضية الهجمات بالمسيّرات التي تستهدف الأراضي الروسية أو مناطق تسيطر عليها موسكو، خصوصا تلك التي تستهدف العاصمة.



رام الله - دنيا الوطنأسقطت الدفاعات الجوية الروسية، فجر اليوم الأربعاء، ثلاث مسيّرات أوكرانية، جنوب غرب العاصمة، موسكو، وفق ما نقلت وزارة الدفاع.