شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات تتحدث عن تطورات وإمكانية إجراء الانتخابات المحلية بالقطاع

لجنة الانتخابات تتحدث عن تطورات وإمكانية إجراء الانتخابات المحلية بالقطاع
مشاورات في قطاع غزة لإجراء الانتخابات المحلية
رام الله - دنيا الوطن
تحدث مسؤول كبير في لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء، بشأن مستجدات وإمكانية إجراء انتخابات محلية في قطاع غزة.

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وعقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال الأيام الماضية، لقاءً وطنياً تشاورياً حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية، وتقول إنه "رسخ حالة من العمل الوطني المشترك والحالة التشاورية الدائمة التي تنتهجها حركة حماس".

وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إنه فور إصدار قرار رسمي من مجلس الوزراء الفلسطيني، فإن اللجنة ستتابع أي تطوّرات إيجابية لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، وتنفيذ الاستحقاقات.

وأكد أن لجنة الانتخابات المركزية جاهزة لإجراء الانتخابات المحلية في القطاع، ولكن "فور إصدار مرسوم وفق القانون".

وفيما يتعلق بعدد الهيئات المحلية في القطاع، أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، إن عددها التي لم تجر فيها الانتخابات، 25 هيئة.

وأشار إلى أن الهيئات المحلية في غزة كبيرة، وعدد الناخبين والمواطنين كبير، إذا ما قورن ذلك بالهيئات في الضفة الغربية.

وأوضح كحيل أنه يتم التشاور بخصوص المدة الزمنية التحضيرية لإجراء الانتخابات المحلية في غزة، فيما ينص القانون على موعد ثلاثة أشهر لفترة تنفيذ الانتخابات، مضيفًا، "ربما نحتاج لعدة أيام قبلها لخصوصية قطاع غزة".

ووفق لجنة الانتخابات المركزية، فإنه سيتم تجديد السجل الانتخابي للناخبين في القطاعن حال تم إجراء الانتخابات المحلية بشكل رسمي.

ونوه إلى أن التجديد مفتوح على مدار الساعة عبر البوابة الإلكترونية في موقع اللجنة، وقال: "ولكن سيتم وفق الجدول الزمني والاستحقاقات القانونية لقانون الانتخابات من فتح 5 أيام لتسجيل الناخبين ثم يُقفل بعدها استعداداً للمرحلة التي تليها وهي ترشيح القوائم".

وكشف كحيل، بأنه يوجد أكثر من مليون ناخب مُسجلين في قطاع غزة.

وكان المتحدث باسم حركة فتح بغزة، منذر الحايك، قال يوم الثلاثاء، إن "أهمية الانتخابات المحلية تأتي بعد فشل سياسة التعيين واختيار مجالس البلديات من قبل حركة حماس في القطاع".

وأكد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جهوزية حركته لخوض الانتخابات و"لكن لا تريد تكرار تجربة 2016 والتي أفشلتها محاكم حماس وذلك بالطعن غير المبرر لقوائم حركة فتح".

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