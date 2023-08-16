السودان: مبادرة جديدة بهدف التوصل لوقف إطلاق النار

رام الله - دنيا الوطنكشف مسؤول سوداني كبير يوم الثلاثاء، تفاصيل مبادرة أعلن عن طرحها بهدف التوصل لوقف إطلاق النار وحل الأزمة السياسية في البلاد.وتبدأ خريطة الطريق التي أعلنها نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين الجيش والدعم السريع، وتشمل حواراً بين القوى السياسية يؤسس لمرحلة انتقالية وانتخابات.وقال: إن أولويات الفترة القادمة تبدأ بتنفيذ خريطة الطريق لإنهاء الحرب وإيصال المساعدات لكافة أنحاء السودان والتواصل مع كافة الأطراف ومنع انتشار الحرب لباقي أطراف السودان، وفق ما نقل موقع (العربية).وأضاف أن الوضع يحتم علينا تشكيل حكومة لتسيير شؤون الدولة، وإن الفترة التأسيسية التي تعقب الحرب ستخصص لإعادة الإعمار وبناء المؤسسات.وقال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إن خريطة الطريق ستعمل أيضا على إنهاء وجود أي تشكيل عسكري خارج القوات المسلحة، مؤكدا في رسالة وجهها لقوات الدعم السريع أنه لا وجود لجيشين في دولة واحدة.وأكد أنه لا يمكن استمرار منهج المنافسة الحزبية وثقافة إقصاء الآخر، داعيا الإسلاميين إلى مراجعة تجربتهم خلال الثلاثين عاما الماضية، واصفا تلك التجربة بالبضاعة المنتهية الصلاحية.