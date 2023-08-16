دولي

إعلام إسرائيلي: أعضاء لجنة في كنيست سيطالبون بالحصول على بيانات دقيقة عن كفاءة الجيش

إعلام إسرائيلي: أعضاء لجنة في كنيست سيطالبون بالحصول على بيانات دقيقة عن كفاءة الجيش
أعضاء لجنة في كنيست يقولون إنهم سيطالبون بالحصول على بيانات دقيقة عن كفاءة الجيش
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن أعضاء لجنة "الشؤون الخارجية والدفاع" في (كنيست)، سيطالبون بالحصول على بيانات دقيقة عن كفاءات الجيش الإسرائيلي، في المناقشة التي ستجرى اليوم في اللجنة الفرعية.

في السياق، أفادت (كان)، بأن المؤسسة الأمنية في إسرائيل مترددة في تقديم هذه البيانات، حتى على الرغم من أنها لجنة فرعية، بسبب الخوف من التسريبات.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اختتم الأحد الماضي، مشاورات أمنية بشأن "كفاءة الجيش" في ظل أزمة الاحتياط.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن نتنياهو أنهى المناقشة الأمنية التي عقدها في مقر وزارة الجيش، مع وزير الحيش، يؤاف غالانت، ورئيس الأركان، هرتسي هاليفي، وقائد سلاح الجو، تومر بار، وناقش معهم عدة أمور منها كفاءة الجيش في ظل أزمة الاحتياط.

في السياق، أفاد موقع (والا) نقلاً عن جنود في الاحتياط، أنه "إذا كان نتنياهو يريد جيشا كفؤاً فعليه إلغاء الإصلاحات القضائية، وما حذرنا منه منذ شهور يجري الآن وكفاءة الجيش أصبحت على حافة الهاوية".

وكان تومر بار، قائد سلاح الجو الإسرائيلي، أكد أن "هناك ضرر محدود في كفاءة الجيش الإسرائيلي وبالأساس سلاح الجو الإسرائيلي، بالإضافة إلى تشكيلات أخرى بالجيش وفي المقرات والقوات البرية".

وقال خلال إفادة صحفية بمشاركة 60 ضابطاً وعنصراً في سلاح الجو، إن "الضرر الأكبر في سلاح الجو، ولا يمكن معرفة ما إذا كان الضرر سيكون أكبر بكثير بعد شهر".

وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي حالياً لديه الجاهزية لخوض حرب، رغم الضرر في كفاءته الآخذة بالاتساع مع مرور الوقت".

وأضاف أنه "سيستغرق تدريب بدائل في المقر وقتاً طويلاً، إذ لا توجد تدريبات هذا الشهر على أي حال، فيما سيكون التحدي اعتباراً من الشهر المقبل مع استئناف التدريبات الكبيرة".

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