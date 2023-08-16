الأردن: إخماد حريق في مستودعين لشركة العقبة اللوجستية

رام الله - دنيا الوطنأفادت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الأردن، بأن الدفاع المدني أخمد حريقاً نشب فجر اليوم الأربعاء، في مستودعين تابعين لشركة العقبة اللوجستية في المنطقة الجنوبية.وقالت مديرة مديرية البيئة في سلطة العقبة تغريد المعايطة، إنّ المستودعين يحتويان على مواد قابلة للاشتعال وإطارات وأجهزة كهربائية، مؤكدة أن الحريق امتد عبر مساحات كبيرة، وفق ما نقلت قناة (المملكة).وبينت أن أسباب الحريق لم تُحدد بعد وسيُفتح تحقيق بالحادثة، مشيرة إلى أن الخسائر اقتصرت على البضائع ولا يمكن تحديد حجمها حتى اللحظة.