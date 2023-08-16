الاحتلال يعتقل صيادين اثنين ويصادر مركبهما في بحر شمال القطاع





وشهدت الأيام الأخيرة تصاعداً كبيراً من قبل بحرية الاحتلال قبالة سواحل القطاع، حيث اعتقلت عدداً من الصيادين واعتدت على آخرين ومراكبهم.







رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر محلية صباح اليوم الأربعاء، بأن بحرية الاحتلال اعتقلت صياديْن اثنيْن، وصادرت مركبهما في بحر شمال القطاع.ووفق ما قال المتخصص والناشط في قطاع الصيد، زكريا بكر عبر صفحته على (فيسبوك)، فإن زوارق الاحتلال الحربية هاجمت اليوم حسكة صيد غرب منطقة الواحة واعتقال اثنين من الصيادين وهما عوض فتحي السلطان (35 عاماً)، وغيث أبو عون (26 عاماً).