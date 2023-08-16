شؤون فلسطينية

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم السبت

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم السبت
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون طقس فلسطين اليوم الأربعاء غائما جزئيا حارًا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون طقس فلسطين غائما جزئيا لطيفا في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية  المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس يكون طقس فلسطين شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو شديد الحرارة ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت، يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تحذر دائرة الأرصاد الجويّة الأخوة المواطنين من خطر: 1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة.2-اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.3- تشكل الضباب وانخفاض مدى الرؤيا الأفقية .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 32-21 34-22 35-22 بيت لحم 32-21 34-22 35-22
رام الله والبيرة 31-20 33-21 34-21 طولكرم 33-25 35-25 36-25
نابلس 33-21 35-22 36-22 قلقيلية 33-25 35-25 36-25
جنين 36-23 38-24 39-24 سلفيت 32-21 34-22 35-22
طوباس 37-24 39-25 40-25 روابي 33-21 35-22 36-22
الخليل 31-20 33-21 34-21 غزه 32-26 34-26 35-26
أريحا 40-26 42-27 43-27 خانيونس 32-26 34-26 35-26
الأغوار الشمالية 38-25 40-25 41-25 رفح 33-25 35-25 36-25

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