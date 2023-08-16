شاهد: مئات المستوطنين يؤدون طقوساً تلمودية بمنطقة قبر يوسف في نابلس

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية، المنطقة الشرقية عن طريق حاجز بيت فوريك العسكري، ترافقها جرافتان، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.



