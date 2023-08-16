شاهد: مئات المستوطنين يؤدون طقوساً تلمودية بمنطقة قبر يوسف في نابلس
أدّى مئات المستوطنين الليلة الماضية، طقوساً تلمودية داخل منطقة قبر يوسف في نابلس، بحماية مشددة من جيش الاحتلال.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية، المنطقة الشرقية عن طريق حاجز بيت فوريك العسكري، ترافقها جرافتان، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.
ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال لقنابل الغاز السام المسيل للدموع، مؤكدا أن جرافة الاحتلال أغلقت شارع عمان بالسواتر الترابية.
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