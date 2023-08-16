شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تصيب شاباً بالرصاص وتعتقله جنوب نابلس

قوات الاحتلال تصيب شاباً بالرصاص وتعتقله جنوب نابلس
من مكان إصابة شاب قرب حوارة
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب قرب حاجز حوارة، ما أدى إلى إصابته بعدة رصاصات، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على طواقم الإسعاف ومنعتها من الوصول إلى الشاب المصاب، قبل أن تعتقله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استولت على المركبة التي كان يستقلها الشاب المصاب، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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