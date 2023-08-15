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التعاون الاسلامي تُدين استمرار جرائم الاحتلال وتدعو لمحاسبته

التعاون الاسلامي تُدين استمرار جرائم الاحتلال وتدعو لمحاسبته
شهيدا مخيم عقبة جبر
رام الله - دنيا الوطن
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة استمرار الجرائم النكراء التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والتي أدت هذا اليوم لاستشهاد فلسطينييْن في مخيم عقبة جبر بمدينة اريحا.

واعتبرت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ذلك امتدادا لحرب مفتوحة وإرهاب منظم ترتكبه اسرائيل، قوة الاحتلال، في جميع انحاء الارض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني.

وحملت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استمرار انتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، داعية، في الوقت نفسه، المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته واتخاذ التدابير الفعلية لوضع حد لجرائم الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيي.

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