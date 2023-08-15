اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس

اندلعت في وقت متأخر من مساء اليوم، مواجهات بين الشبان، وقوات الاحتلال التي تؤمن اقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف في نابلس.





ووفق (القناة 14) الإسرائيلية، فإن تبادلاً لإطلاق النار جرى بين قوات الجيش، ومسلحين فلسطينيين، خلال تأمين اقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف.

رام الله - دنيا الوطنوكانت قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية في نابلس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأضافت بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية عن طريق حاجز بيت فوريك العسكري، ترافقها جرافتان، لتأمين اقتحام المستوطنين لـ "مقام يوسف".