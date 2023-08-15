شؤون فلسطينية

فتح: لا نريد تكرار تجربة انتخابات 2016 التي أفشلتها محاكم حماس

فتح: لا نريد تكرار تجربة انتخابات 2016 التي أفشلتها محاكم حماس
فتح تتحدث عن أهمية انتخابات المجالس البلدية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم حركة فتح بغزة، منذر الحايك، اليوم الثلاثاء، إن "أهمية الانتخابات المحلية تأتي بعد فشل سياسة التعيين واختيار مجالس البلديات من قبل حركة حماس في القطاع".

وأكد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جهوزية حركته لخوض الانتخابات و"لكن لا تريد تكرار تجربة 2016 والتي أفشلتها محاكم حماس وذلك بالطعن غير المبرر لقوائم حركة فتح".

وكان الناطق باسم حركة حماس، د. عبد اللطيف القانوع، أكد أن "الحركة تؤمن أن الانتخابات هي حق طبيعي وواجب لكل أبناء شعبنا الفلسطيني".

وقال القانوع: "إن اللقاء الوطني التشاوري حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية رسخ حالة من العمل الوطني المشترك والحالة التشاورية الدائمة التي تنتهجها حركة حماس".

وأضاف أنه سبق اللقاء الوطني التشاوري لقاءات متعددة من أجل الدفع لإجراء انتخابات البلدية، مشيراً إلى أن الكل الوطني الفلسطيني يجمع على إجراء انتخابات بلدية للنهوض بالعمل البلدي والمجتمعي في قطاع غزة.

وأعلن القانوع عن جاهزية الحركة لإجراء انتخابات الهيئات المحلية، قائلاً: "نعلن بسط أيدينا للجميع ونتعامل بمرونة في كل الاتجاهات من أجل إجراء انتخابات البلدية".

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