"التربية" تُنفذ تجمعاً كشفياً بمشاركة 120 من الأشبال والزهرات

رام الله - دنيا الوطننظمت وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع بلدية البيرة تجمعاً كشفياً لمرحلتي الأشبال والزهرات، بمشاركة 120 منهم/ن، وذلك من مديريات القدس، وضواحي القدس، ورام الله والبيرة، وبيرزيت، وسلفيت.وانطلقت الفعاليات بمراسم رفع العلم الفلسطيني، ومن ثم ألعاب ومسابقات كشفية، وفقرات فنية وكشفية إبداعية قدمتها الفرق المشاركة، ودبكة مدرسة هواري بومدين. ومن ثم انطلقوا في مسار سياحي تراثي بإشراف وزارة السياحة حيث زاروا المسجد العمري والكنيسة ومتحف جمعية إنعاش الأسرة.وتضمنت فعاليات التخييم، في حديقة الاستقلال، رسم جداريات، ونشاط زراعي تثقيفي وعملي وخدمة عامة، ومسابقات وألعاب وصيحات كشفية.وحضر هذه الفعاليات؛ مدير عام النشاطات الطلابية حامد أبو مخو، ومدير دائرة الكشافة والمرشدات سحر مجدوبة، ورئيس قسم الكشافة ناصر الفقيه، وجهاد زهور وسلوى قرعان من بلدية البيرة، ومتطوعين من وزارة السياحة، والهلال الأحمر الفلسطيني، ود. عصام مسلط ممثلا عن تربية رام الله والبيرة، ومشرفي الكشافة والمرشدات والقادة والقائدات.