بمشاركة اشتية.. الاحتفال بالذكرى الـ77 لاستقلال الهند في رام الله

رام الله - دنيا الوطننظمت الممثلية الهندية، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، احتفالاً لمناسبة الذكرى الـ 77 لاستقلال الهند، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ووزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية.وقال اشتية في كلمته، إن "تحقيق الهند لاستقلالها يعني التحرر وكرامة الشعب الهندي ويجب أن يتحققا لفلسطين أيضا، والمقاومة الشعبية التي قادتها قيادة الهند ضد الاستعمار نتبناها اليوم كأداة نضالية ضد الاحتلال، واليوم تعد الهند نموذجا للتطور والنمو وأكبر ديمقراطية في العالم".وأضاف: "في الوقت الذي نشارك اليوم في احتفالات الهند باستقلالها، يناضل شعبنا من أجل الاستقلال وزوال الاحتلال، ومن أجل الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين، ففلسطين والهند تربطهما علاقة تاريخية من أجل الحرية والاستقلال، وستبقيان في خندق واحد ضد الاحتلال وفي دول عدم الانحياز التي قادتها الهند على فترة زمنية طويلة".وتابع: "الهند تدعمنا سياسيا وعلى مختلف الأصعدة أيضا، حيث قدمت 29 مليون دولار كدعم من أجل بناء مستشفى في فلسطين، وتم بناء الحديقة التكنولوجية في بيرزيت بدعم بلغ قدره 12 مليون دولار، ومركز للتدريب الدبلوماسي بـ4.5 مليون دولار، ودعم بناء المطبعة الوطنية، حيث تبلغ قيمة المشاريع الجاري تنفيذها ومدعومة من الهند بقيمة 58 مليون دولار، والعديد من مشاريع البنى التحتية وقطاع التعليم، إضافة إلى ذلك هناك أكثر من 11 ألف فلسطيني تخرج من الجامعات الهندية".وقال رئيس الوزراء: "الصداقة بين الهند وفلسطين ليست جديدة ونفتخر بها ونعمل على تعزيزها، فالرئيس أبو عمار رحمه الله قاد عمل دبلوماسي غير مسبوق وربطته علاقة صداقة مع القيادات الهندية المتعاقبة، حيث تحظى فلسطين وشعبها مكانة كبيرة في قلب كل هندي، حيث تعني لهم العدالة والسلام وحق تقرير المصير والوقوف ضد الظلم ومواجهة الاحتلال".وأردف: "الرئيس محمود عباس بالأمس كان في مدينة العلمين باجتماع قمة مع أخويه الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهو في اجتماعات عليا وكبرى مع كل الأطراف للدفع بالقضية الفلسطينية إلى الأمام".وأضاف اشتية: "شبعنا سيبقى صامدا على أرضه رغم جرائم الاحتلال، والرحمة للشهداء الذين ارتقوا صباح اليوم في أريحا ولكافة شهدائنا، حيث ارتقى من أبناء شعبنا أكثر من 220 شهيدا منذ بداية العام، وسنبقى أوفياء للقدس ووحدتنا الوطنية، ولصداقتنا مع كافة الشعوب".من جانبها، قالت سفيرة الهند لدى دولة فلسطين رينو ياداف: "يحتفل اليوم كل هندي بعيد الاستقلال السابع والسبعين. إن رحلة الهند الرائعة خلال السبعة والسبعين عاما كدولة مستقلة تتوافق مع رؤية التعدد الثقافية".وأضافت أن "الهند نقلت اقتصادها من اقتصاد متأخر بلغ دخل الفرد فيه 2.89 دولار فقط وانتشار الفقر عشية الاستقلال، إلى أن أصبحت اليوم تلامس أكبر اقتصادات العالم بإجمالي ناتج محلي يبلغ 3.75 تريليون دولار أميركي، وتعد واحدة من أكثر الاقتصادات نموا في العالم، وتمتلك سوقا يطمح الجميع للدخول إليه".وتابعت: "يبلغ عدد سكان الهند 1.4 مليار نسمة، وتمتلك أضخم تجمع للمواهب في العالم، ويقود الهنود العديد من الشركات العالمية متعددة الجنسيات، والهند قوة رائدة في قطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات ومركز لشركات تكنولوجيا المعلومات".وختمت أن "الصداقة بين الهند وفلسطين معروفة جدا، ولطالما تحدثت الهند بصوت مسموع عن دعمها الثابت لفلسطين"، مشددة على أن "الهند ديمقراطية تتطلع بعزيمة نحو المستقبل، ولا أخطئ حين أقول إن تقدم الهند هو تقدم للإنسانية جمعاء، وخير دليل على ذلك هو إيماننا المطلق بأن العالم أجمع هو أسرة واحدة".