شؤون فلسطينية

"التربية" وروابي تختتمان تدريبات برنامج الإعلامي الصغير

"التربية" وروابي تختتمان تدريبات برنامج الإعلامي الصغير
جانب من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت وزارة التربية والتعليم، بالشراكة مع مدينة روابي، اليوم الثلاثاء، تدريبات المجاورة الإعلامية ضمن برنامج "الإعلامي الصغير"، بمشاركة وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ومؤسس مدينة روابي بشار المصري، وممثلي الوزارة وروابي.

وشملت الفعاليات التي استمرت على مدار ثلاثة أيام، تدريبات إعلامية مكثفة في مجال الإعلام والوعي الرقمي، ومهارات التقديم أمام الجمهور والكاميرا، حيث استهدفت هذه التدريبات طلبة المدارس الحاضنة لبرنامج "الإعلامي الصغير" من محافظات الضفة الغربية كافة، ونُفذت بمشاركة نخبة من المختصين في المجالات الإعلامية والصحفيين العاملين بالميدان.

وفي هذا السياق، أكد عورتاني أهمية تعميم هذا البرنامج ليشمل المدارس كافة، لافتا إلى دور البرنامج في تعزيز مهارات الطلبة بمجال الإعلام ودمجهم في البيئة الإعلامية.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى من خلال برامجها إلى صقل شخصيات الطلبة وتنمية مهارات الاتصال والتواصل لديهم، من خلال رفدهم بالمعرفة والخبرات اللازمة لتحدي الصعاب والمساهمة في ازدهار المجتمع.

وعبر عن فخره بالشراكة الفاعلة مع روابي، مشيدا بالجهود المبذولة لإنجاح هذه المجاورة، التي من شأنها إنشاء جيل مواكب للتطور الإعلامي المتسارع.

من جانبه، أشاد المصري بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم ممثلة بالوزير عورتاني، وجهودها في دعم مسيرة التعليم وتطويرها عبر إطلاق برامج ريادية وذات أثر طويل الأمد في مجالات عديدة، مشيرا إلى أهمية الاستثمار بالمواهب والطاقات الناشئة التي تمثل المستقبل الفلسطيني، عبر الاستمرار برفد الأطفال والشباب بالأدوات اللازمة لتنمية مهاراتهم المتعلقة بطموحاتهم.

وأكد أهمية التركيز على الوعي الإعلامي لدى الطلبة الفلسطينيين في ظل خصوصية الوضع الفلسطيني، معتبرا أن فعالية المجاورة الإعلامية لها دور بالغ الأهمية في التأسيس للصوت الإعلامي الصاعد والساعي لنقل رسالة فلسطين إلى كل العالم.  

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