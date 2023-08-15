أنتوني بلينكن: الأموال الإيرانية المفرج عنها ستُستخدم لأغراض إنسانية



وأكد التزام الولايات المتحدة الراسخ بشأن أمن أوكرانيا وقدرتها على التصدي للعدوان الروسي.



رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الأموال الإيرانية المفرج عنها من كوريا الجنوبية ستستخدم لأغراض إنسانية تحت رقابة الولايات المتحدة.ورحب بلينكن في مؤتمر صحفي، بأي خطوة تقوم بها إيران لخفض التصعيد في الملف النووي، مشيراً إلى أن "موقفنا ثابت بشأن ضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي".وتابع: "لا أرى إمكانية لإقامة علاقات جيدة مع أفغانستان في حال عدم احترام حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة".وشدد وزير الخارجية الأمريكي، أن واشنطن ستواصل استراتيجية الردع والدبلوماسية مع إيران و"سنعمل على ضمان عدم امتلاكها أسلحة نووية".وفيما يتعلق بأزمة النيجر، أكد بلينكن على أهمية إطلاق سراح رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم، والعودة للنظام الدستوري، ونركز على الجهود الدبلوماسية من أجل عودة النظام الديمقراطي في النيجروتابع: سنواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا حتى تحقيق السلام العادل، وسنواصل العمل على أن يكون العدوان الروسي فشلا استراتيجياً.