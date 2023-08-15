شؤون فلسطينية

بقيمة مليون دولار.. اليابان تقدم منحة طارئة لمخيم جنين

بقيمة مليون دولار.. اليابان تقدم منحة طارئة لمخيم جنين
دمار خلفه الاحتلال بعد العدوان على جنين
رام الله - دنيا الوطن
قدمت الحكومة اليابانية منحة طارئة بقيمة مليون دولار أميركي لمخيم جنين، الذي تعرض لأضرار جسيمة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير عليه في شهر تموز/يوليو المنصرم.

وجاء في بيان صادر عن المكتب التمثيلي لليابان في فلسطين، إن اليابان ستنفذ من خلال هذه المنحة، المساعدة الإنسانية في مجالات مثل الصرف الصحي، والصحة، والاستجابة للذخائر غير المنفجرة، من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا).

وأكد البيان أن حكومة اليابان ستواصل جهودها نحو بناء الثقة بين الأطراف المعنية لتحقيق حل الدولتين، فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط.

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