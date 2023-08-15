شؤون فلسطينية

سلطة المياه: افتتاح مشروع الخط الناقل بتكلفة تزيد عن 2.5 مليون شيكل

سلطة المياه: افتتاح مشروع الخط الناقل بتكلفة تزيد عن 2.5 مليون شيكل
جانب من جولة غنيم في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
افتتح رئيس سلطة المياه، م. مازن غنيم، اليوم يرافقه نائب محافظ محافظة الخليل خالد دودين ومدير مديرية الحكم المحلي في الخليل رشيد عوض، مشروع إنشاء خط مياه ناقل لبلدية الظاهرية، والممول من الموازنة التطويرية لسلطة المياه بقيمة مالية بلغت مليونين و558 ألف شيكل، ويخدم 32 ألف نسمة.

وأكد غنيم خلال الافتتاح على العمل المتواصل لإنهاء الأزمة المائية التي تشهدها المحافظات الفلسطينية المختلفة نتيجة قيام الاحتلال بتخفيض كميات المياه المخصصة.

وأكد على أن هذه الازمة ليست نتيجة خلل او عطل فني بل هي ازمة سياسية مفتعلة تستهدف الوجود الفلسطيني وتأتي في اطار السياسة الاسرائيلية الرامية الى زيادة اعداد المستوطنين والبؤر الاستيطانية للسيطرة على الارض والموارد المائية.

وأوضح م.غنيم ان سلطة المياه نفذت العديد من المشاريع التي ساهمت في تحسين الوضع المائي في الظاهرية والذي لمسه المواطن على الارض من خلال التحسن في كميات المياه ونسعى لتنفيذ المزيد من المشاريع خلال الفترة القادمة لتحقيق سياستنا الرامية الى انهاء مشكلة المياه.

وأوضح ان تحسين الوضع المائي يساهم في العمل بشكل متوازي لتنفيذ وتطوير مشاريع الصرف الصحي الجاري حيث يتم العمل على الانتهاء من الخطة الريادية الشاملة للصرف الصحي والتي من خلالها يتم ادراج المشاريع وتوفير الدعم المالي لها وفق الاحتياجات المناطقية.

كما استكمل غنيم ان مشروع الخط الناقل يهدف الى ايصال المياه لجميع المناطق وزيادة التغطية وذلك لتحقيق الهدف الاستراتيجي الخاص بتحسين جودة وموثوقية خدمة تزويد المياه وضمان العدالة في تزويدها، والذي ينتج عنه تطوير كفاءة أنظمة توزيع المياه وذلك عن طريق زيادة قدرة الشبكة على استيعاب كميات اضافية من المياه المزودة لبلدية الظاهرية واستخدام كافة كمية المياه المخصصة للبلدية البالغة 600 كوب/الساعة بكمية اجمالية تصل الى حوالي 28 ألف كوب اسبوعيا، بالاضافة الى ان الخط الناقل الجديد يشكل نقطة ربط إضافية لشبكة المدينة.

واشتملت جولة الوزير غنيم التوجه الى مجلس خدمات ريف دورا حيث التقى بمجالس قروية سكا وطواس، والمجد، ودير العسل الفوقا والتحتا، ومجلس قروي الرامة وامريش، وخرسا، للاطلاع على الوضع المائي في المنطقة والاحتياجات العاجلة.

واستمع الوزير غنيم الى مجموعة من الاحتياجات تتعلق بمجملها بمعاناة المنطقة نتيجة النقص الكبير في المياه والذي لا يصل لبعض التجمعات لفترات طويلة والحاجة في بعض التجمعات لتأهيل شبكات المياه لتحسين وصول المياه الى المواطنين وضمان جودتها.

وفي هذا الجانب أكد الوزير غنيم على ان حجم المعاناة في المياه كبير وأساس هذه المعاناة هو الاحتلال الاسرائيلي الذي يسيطر على اكثر من 85% من مصادرنا المائية، واستهدافه المستمر لمقدراتنا والتي نعيشها في الفترة الحالية نتيجة تخفيض ما يصل الى 13 الف و500 كوب برميل من الكميات المخصصة لمحافظة الخليل.

واشار الوزير غنيم ان سلطة المياه تعمل وفق خطط استراتيجية قصيرة وطويلة المدى في مجال البنية التحتية والبناء المؤسساتي للحد من الاشكاليات الحالية وتحسين الوضع المائي .كما اوعز للطواقم الفنية لبحث ودراسة الوضع المائي للمجالس ووضع الحلول والمقترحات الفنية المناسبة.

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