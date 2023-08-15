دولي

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يحاول تجميد التعديلات القضائية لفترة طويلة

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يحاول تجميد التعديلات القضائية لفترة طويلة
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (والا) الإسرائيلي، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أجرى مشاورات مكثفة، في الأيام الأخيرة، في محاولة للوصول إلى صيغة، يعلن بموجبها تجميد التعديلات القضائية لفترة طويلة.

وأضاف الموقع، أن خطوات نتنياهو الأخيرة، والتي تضمن مشاورات مع وزير العدل، يارين ليفين، والرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، تهدف إلى كبح وتهدئة أزمة تدهور الكفاءة في الجيش الإسرائيلي.

وحذّر، في وقت سابق، مسؤول أمني إسرائيلي كبير من أن جيش الاحتلال سيفقد جاهزيته العسكرية لخوض غمار حرب في غضون شهر، بسبب رفض ضباط وجنود في قوات الاحتياط أداء الخدمة العسكرية احتجاجاً على التعديلات القضائية.

واعتبرت (القناة 12) الإسرائيلية، تحذيرات المسؤول الأمني بأنها "الصرخة الحقيقية والتحذير الأكثر قوة الذي صدر حتى الآن"، مشيرة إلى أن وزير الأمن يواف غالانت، توجه إلى الحدود الشمالية لإرسال رسالة تحذير إلى (حزب الله) من مغبة استغالال الأوضاع الداخلية في إسرائيل.

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