فصائل المقاومة بغزة: مبادرة حركة حماس بإجراء الانتخابات المحلية خطوة بالاتجاه الصحيح

رام الله - دنيا الوطنقالت فصائل المقاومة الفلسطينية، الثلاثاء، إنها "تثمن مبادرة حركة حماس بإجراء انتخابات الهيئات المحلية في غزة"، وتعتبرها أنها "خطوة في الاتجاه الصحيح يجب التقاطها والبناء عليها لتكون مقدمة وبوابة لإجراء الانتخابات العامة".ودعت فصائل المقاومة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، إلى "ازالة كافة العراقيل والعقبات التي تقف دون تحقيق هذه الخطوة لما لها من أهمية في تحقيق الشراكة وتوحيد برامج البلديات وتحسين الخدمات المقدمة لأهلنا في غزة".كما وجهت دعوة للسلطة الفلسطينية لـ "الاستجابة لهذه الدعوة التي لاقت ترحيباً ودعماً واسعا من كل مكونات شعبنا والإيعاز الفوري للجنة الانتخابات للبدء بالتحضير لإجراء الانتخابات البلدية في غزة، مع التأكيد الكامل بأن هذه الخطوة ليست بديلا عن الانتخابات العامة".وأكدت أن غزة "ستبقى ساحة فخر في شتى ميادين العمل الوطني والسياسي والفصائلي والعسكري المشترك وكذلك في تحقيق الديمقراطية والعمل الموحد".