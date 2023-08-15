شاهد: مواطنون من مستفيدي المخصصات الاجتماعية يشاركون في وقفة احتجاجية بغزة

وأعرب المواطنون المشاركون في الوقفة، عن غضبهم من عدم صرف المخصصات بشكل كامل، وذلك بعد عدة أشهر من الانتظار.

وأعلن وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، أن الوزارة ستبدأ صباح اليوم، صرف مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية في المحافظات كافة على حد سواء.



