شاهد: مواطنون من مستفيدي المخصصات الاجتماعية يشاركون في وقفة احتجاجية بغزة
شارك مئات من المواطنين المنتفعين من مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية، بغزة، اليوم الثلاثاء، في وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم.
وأعرب المواطنون المشاركون في الوقفة، عن غضبهم من عدم صرف المخصصات بشكل كامل، وذلك بعد عدة أشهر من الانتظار.
وأعلن وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، أن الوزارة ستبدأ صباح اليوم، صرف مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية في المحافظات كافة على حد سواء.
وقال مجدلاني في تصريح صحفي، إننا "نسعى دائماً إلى إبقاء مخصصات الأسر الفقيرة أولوية دائمة على الرغم من الأزمة المالية وعلى الرغم من إجراءات الحصار المالي."
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