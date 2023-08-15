قيادي في حماس يدعو للتكاتف لردع المستوطنين ووقف اعتداءاتهم بالضفة

رام الله - دنيا الوطندعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حسين أبو كويك، إلى التكاتف ورص الصف الفلسطيني من أجل ردع المستوطنين، ووقف اعتداءاتهم المتنامية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.وأكد أبو كويك في تصريح صحفي، أن الوحدة الشعبية والفصائلية سلاحٌ مهم لمواجهة جرائم المستوطنين، وخطط التهجير التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة.وشدد على أهمية اللجان الشعبية في حماية الممتلكات الفلسطينية، والتصدي لاعتداءات المستوطنين التي تستهدف أراضينا، وتتم تحت غطاء ودعم حكومة الاحتلال اليمينية.