المبادرة الوطنية: جريمة الاغتيال الفاشية الجديدة في عقبة جبر لن تكسر إرادة المقاومة

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن جريمة الاحتلال الفاشي الجديدة اليوم في مخيم عقبة جبر والتي أودت بحياة الشهيدين الطفل قصي عمر الولجي و الشاب محمد ربحي النجوم لن تكسر إرادة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني ولكنها تظهر مدى فاشية حكومة الاحتلال العنصري في ظل صمت دولي على جرائمه المتواصلة.وأكدت المبادرة في بيان لها اليوم، أن المطلوب عربيا و دوليا فرض العقوبات والمقاطعة على حكومة الإجرام و الاستيطان الفاشي الإسرائيلية بدل التطبيع المخزي معها، كما أن المطلوب فلسطينيا التخلي عن أوهام الماضي و التوحد على استراتيجية وطنية كفاحية لدحر الاحتلال وإسقاط كل منظومة الأبارتهايد و التمييز العنصري الإسرائيلية.