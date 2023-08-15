أبو مويس يبحث مع سفيري فلسطين في المغرب وهنغاريا تعزيز التعاون المشترك





رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، في مكتبه، مع سفيري دولة فلسطين لدى المملكة المغربية د. جمال الشوبكي، ولدى هنغاريا د.فادي الحسيني سبل تعزيز التنسيق بين الوزارة والسفارتين لتعزيز أواصر التعاون والشراكة بين فلسطين ودولتي المغرب وهنغاريا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.وفي هذا السياق، أكد أبو مويس اهتمام وحرص الوزارة على تعزيز التعاون مع المغرب وهنغاريا في مختلف مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بما يشمل التشبيك بين الجامعات الفلسطينية ونظيراتها المغربية والهنغارية في مجال البحث العلمي، وتبادل الباحثين والأساتذة والطلبة، وكذلك التعاون في مجال التعليم التقني، وتعزيز أعداد المنح الدراسية المُقدَّمة للطلبة الفلسطينيين.وأشاد الوزير بجهود سفارتي فلسطين في المغرب وهنغاريا على صعيد تعزيز التعاون في عديد المجالات، بما فيها التعليم العالي، وخدمة الطلبة الفلسطينيين.من جانبهما، شكر الشوبكي والحسيني الوزير أبو مويس على جهوده للارتقاء بمنظومة التعليم العالي في فلسطين، مؤكدين على التواصل الدائم والفعّال مع وزارة "التعليم العالي" الفلسطينيّة، خاصةً على صعيد المتابعات المتعلقة بمصادقة ومعادلة الشهادات، والمنح الدراسية، وغيرها.وحضر اللقائين مدير عام المنح والخدمات الطلابية في الوزارة د. شادي الحلو.