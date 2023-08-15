اشتية يتسلم التقرير السنوي لسلطة الأراضي لعام 2022







رام الله - دنيا الوطنتسلّم رئيس الوزراء، محمد اشتية، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، التقرير السنوي لسلطة الأراضي للعام 2022، من رئيس سلطة الأراضي علاء التميمي.واطّلع اشتية من رئيس سلطة الأراضي على الإنجازات الواردة في التقرير خلال الفترة الماضية، من الناحية التطويرية لعملها، شاملة ما تم إنجازه على الصعيد الفني والإداري، إضافة الى الخطط والمشاريع المنجزة، والتي ستنجز خلال الفترة القريبة المقبلة، وأبرزها الانتهاء من مشروع أرشفة كافة الصحائف في الأراضي الفلسطينية.كما اطّلع اشتية على جهود سلطة الأراضي فيما يخص الاستثمار في أملاك وأراضي الدولة، من خلال تصويب أوضاع المستأجرين، وارتفاع نسبة الإيرادات من الأراضي المستأجرة بنسبة بلغت 50%.وأشاد اشتية بجهود سلطة الأراضي في الحفاظ على الأرض وحقوق المواطنين وأملاكهم، مؤكدا تقديم كافة أشكال الدعم للارتقاء بعمل السلطة وخدماتها المقدمة للمواطنين.