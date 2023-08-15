نادي الأسير: قرار محكمة الاحتلال بحق الأسيرة السابقة آية الخطيب قرار جائر وانتقامي

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قرار الحكم الذي أصدرته محكمة الاحتلال اليوم بحقّ الأسيرة السابقة آية الخطيب من بلدة عرعرةفي أراضي عام 1948، والذي يقضي بحبسها الفعلي لمدة أربع سنوات إضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة 25 ألف شيقل، ما هو إلا إجراء انتقامي، يأتي في إطار محاولة تقويض أي دور فاعل لأبناء شعبنا في أراض عام 48، واستهدافهم المستمر والمتصاعد عبر عمليات الاعتقال.وأضاف نادي الأسير، إن ما تعرضت له الخطيب على مدار أكثر من ثلاث سنوات مضت، يؤكد أن ما جرى معها ما هو إلا انتقام، فقد واجهت الحبس الفعلي وما رافقه من إجراءات تنكيل بحقها، إضافة إلى الحبس المنزلي، الذي يعتبر من أخطر السياسات التي تنفذها أجهزة الاحتلال بحقّ أبناء شعبنا في القدس وأراضي عام 48.وأوضح نادي الأسير، أنّ الخطيب اعتقلت في السابع عشر من فبراير عام 2020، وفي حينه أمضت نحو عامين في سجون الاحتلال، وجرى تحويلها لاحقًا إلى الحبس المنزلي المستمر بحقها حتى اليوم، لافتًا إلى أنّ سيتم تحويلها للحبس الفعلي في الثالث من سبتمبر المقبل، لتقضي فترة الحكم المتبقية بحقها وهي نحو عامين.يذكر أن الخطيب متزوجة وهي أم لطفلين.يُشار إلى أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال حتى نهاية تموز بلغ 33 أسيرة.