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تفاصيل اجتماع ثلاثي مصري عراقي أردني في القاهرة

تفاصيل اجتماع ثلاثي مصري عراقي أردني في القاهرة
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
بحث اجتماع أردني مصري عراقي، اليوم الثلاثاء، أهمية الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، واستكمال الخطوات والمشاريع التي تم التوافق عليها في سياق آلية التعاون الثلاثي، خدمةً للمصالح المشتركة.

وشارك في الاجتماع، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي‬، نظيراه العراقي والمصري فؤاد حسين، وسامح شكري، اجتماعاً ثلاثياً.

وأكد الوزراء أهمية آلية التعاون الثلاثي التي انطلقت للبناء على ما يجمع البلدان الثلاثة من تاريخ ومصالح مشتركة، بهدف تعميق التعاون في عديد قطاعات حيوية لتحقيق التكامل الاقتصادي الذي ينعكس بالخير على المنطقة برمتها، وفق ما نقلت قناة (المملكة).

واتفق الوزراء على تكليف كبار المسؤولين عقد اجتماع فوري لمتابعة خطوات تنفيذ المشاريع والقرارات السابقة لتعزيز التعاون.

وسيعقد الوزراء اجتماعاً على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، للتحضير للقمة القادمة التي ستستضيفها جمهورية مصر العربية في إطار آلية التعاون الثلاثي.

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تفاصيل اجتماع ثلاثي مصري عراقي أردني في القاهرة

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